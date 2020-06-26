Александр Лукашенко: «Я в баню практически во время пандемии хожу каждый день»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вникает во все нюансы, как работают и живут «горняки». Мелочей не бывает.

– Александр Григорьевич, вы любите баню? – Слушай, ну это не то слово. Я человек северный... А что ты спрашиваешь про баню? – Дело в том, что я тоже очень люблю баню…

– Да, я скажу откровенно, что я в баню практически во время пандемии хожу каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары вечером тоже надо немножко пропариться. Поэтому практически каждый день. Для меня это норма жизни. Поэтому, если ты любишь, то мы с тобой родные люди. – Дело в том, что у нас в Солигорске баня – ровесница нашего города. Это одно из самых старых зданий в нашем городе. – Наверное, хорошая баня?