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Александр Лукашенко: «Я в баню практически во время пандемии хожу каждый день»

26 июня 2020 17:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вникает во все нюансы, как работают и живут «горняки». Мелочей не бывает.

Александр Лукашенко: «Я в баню практически во время пандемии хожу каждый день»-1

Александр Григорьевич, вы любите баню?

– Слушай, ну это не то слово. Я человек северный... А что ты спрашиваешь про баню?

Дело в том, что я тоже очень люблю баню…

Александр Лукашенко: «Я в баню практически во время пандемии хожу каждый день»-4

– Да, я скажу откровенно, что я в баню практически во время пандемии хожу каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары вечером тоже надо немножко пропариться. Поэтому практически каждый день. Для меня это норма жизни. Поэтому, если ты любишь, то мы с тобой родные люди.

Дело в том, что у нас в Солигорске баня – ровесница нашего города. Это одно из самых старых зданий в нашем городе.

– Наверное, хорошая баня?

Александр Лукашенко: «Я в баню практически во время пандемии хожу каждый день»-7



Сама парилка неплохая, но все то, что внутри, вы понимаете, сколько лет уже прошло. Поэтому если есть возможность поспособствовать строительству какого-нибудь нового банного комплекса в Солигорске, я думаю, жители сказали бы вам за это спасибо.

Ну подумаем, с учетом того, что вы меня сразу пригласите в парную.

Без вопросов.

Надо подумать, что тут с банями, посмотреть. Если в Солигорске такая проблема, ее нужно решить. Но только надо по-современному, не так как это раньше было, а современную баню.

Спасибо.

Подумаем.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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