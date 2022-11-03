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Александр Лукашенко встретится с губернатором Ростовской области

03 ноября 2022 07:42
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В графике Александра Лукашенко 3 ноября встреча с губернатором Ростовской области. Во Дворце Независимости встречают представительную делегацию этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретится с губернатором Ростовской области-1

Предыдущий визит Василия Голубева в Беларусь состоялся пять лет назад. Тогда договорились сотрудничать по целому ряду направлений и разработали «дорожную карту». Сегодня предстоит оценить выполнение договоренностей. Впрочем, в двустороннем сотрудничестве отмечается положительная динамика. Товарооборот за 2021 год стал рекордным – полмиллиарда долларов. За 8 месяцев этого года цифра увеличилась уже на 30 %. По-прежнему в центре внимания остаются кооперация и импортозамещение.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Василий Голубев # Фотофакт

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