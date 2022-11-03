Александр Лукашенко встретится с губернатором Ростовской области

Предыдущий визит Василия Голубева в Беларусь состоялся пять лет назад. Тогда договорились сотрудничать по целому ряду направлений и разработали «дорожную карту». Сегодня предстоит оценить выполнение договоренностей. Впрочем, в двустороннем сотрудничестве отмечается положительная динамика. Товарооборот за 2021 год стал рекордным – полмиллиарда долларов. За 8 месяцев этого года цифра увеличилась уже на 30 %. По-прежнему в центре внимания остаются кооперация и импортозамещение.