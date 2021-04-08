Александр Лукашенко: визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества

Новости Беларуси. Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 апреля на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне кажется, что мы уже в течение нашего сотрудничества за последние два десятилетия не только поняли, но и изучили возможности Индии и Беларуси. Наверное, настало время, когда мы должны перейти к тому этапу отношений, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед в нашем сотрудничестве. Я полагаю, что нужен некий толчок, какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь. Мы очень хорошо знакомы, можно сказать, даже в какой-то степени дружны, поддерживаем друг друга. Мне кажется, что ему надо было бы уже побывать в Беларуси. И его официальный визит, мы его примем достойно, стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям.

Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за ту работу, которую она провела за небольшой срок пребывания послом дружественной Индии в Беларуси. Глава государства обратил внимание, что в целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз.

Александр Лукашенко:

Чуть больше полумиллиарда долларов. Это, конечно, прилично, но недостаточно для наших возможностей. Мы можем больше. И вы это лучше меня знаете.

Президент заявил, что ему бы очень хотелось, чтобы и следующий посол Индии прибыл в Беларусь с таким же желанием налаживать добрые и продуктивные отношения.

Александр Лукашенко:

Чтобы он продвинул все те замыслы, которые были у вас, в отношениях между Беларусью и Индией. А начинаний немало, да и сделано немало. Думаю, пришло то время, когда нам нужно свои возможности и желания объединить и сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству.

В свою очередь Сангита Бахадур поблагодарила Александра Лукашенко за возможность встречи, что является большой честью.

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Я хорошо знаю, что не все послы удостаиваются аудиенции с вами.

Глава государства в ответ на это отметил, что еще с советских времен между сторонами сложились очень добрые отношения, а Индия – одна из крупнейших стран мира.

Александр Лукашенко:

И не только. Вы – наши друзья. Как я мог не принять вас?

Сангита Бахадур:

Я полностью согласна и разделяю вашу позицию по всем аспектам двусторонних отношений, которые вы упомянули. Действительно, мы многого достигли за три года моей каденции здесь. Мы существенно нарастили торговлю, Беларусь нарастила свое присутствие в Индии.

Посол также отметила значительную активизацию сотрудничества между частным сектором Индии и Беларуси, достижения по линии сотрудничества между БелАЗом и индийской компанией Coal India Limited.

Сангита Бахадур:

Я помню времена, когда господин Мясникович задавал мне вопрос, почему Индия не закупает белорусскую технику. И здесь я могу нескромно заметить, что я действительно старалась, и сегодня мы имеем результат.

Дипломат добавила, что Беларусь также широко представлена в Индии на рынке нефтепродуктов, сельского хозяйства и сфере IT-технологий.