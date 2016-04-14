«Ты пишешь, как бройлер окорочком» – теперь из-за почерка работодатель может отказать в трудоустройстве

Жизнь с любое время можно начать с чистого листа, но вот почерк изменить сложно. Знаменитый итальянский судебный психиатр и криминолог 19 века Чезари Ломброзо, посмотрев на почерк Льва Толстого, пришел к выводу, что он принадлежит девушке легкого поведения с психопатическими наклонностями.

На рынке труда стремительно растет конкуренция среди безработных. В столице безработица имеет мужское лицо – более 60 %. В условиях дисбаланса между спросом и предложением, работодатели имеют возможность выбирать. И надо сказать, порой делают это весьма нестандартным образом.

Валерий:

Сейчас я нахожусь в поиске работы. Посетив одно из собеседований и пройдя все его этапы, работодатель попросил написать от руки произвольный текст. После чего в вакансии мне отказали.

Человеку всегда интересно знать, почему ему отказали в приеме на работу. В любом случае обидно получить так называемый от ворот поворот, но причина отказа в вакансии, нашего героя просто повергла в ступор.

Валерий:

Когда я поинтересовался, в чем причина отказа, мне сказали: «Валера, ты пишешь, как бройлер окорочком. Вы нам не подходите». И, честно говоря, я возмущен.

Мы обратились в фирму, где Александр проходил собеседование, и поинтересовались в причине отказа. Как оказалось, там практикуют новый прием при подборе кадров, привезенный с запада. Графологический тест.

Валерий:

Что за ерунда? И насколько правомерно отказать в вакансии из-за плохого почерка? Абсурд. Я ведь без ошибок пишу. Ведь это же самое, что выбирать кандидатов по гороскопу.

К сожалению, с правовой точки зрения, данный момент никак не определен. Работодатель волен выбирать будущих сотрудников по своему усмотрению. Почерк Валерия не понравился работодателю, и его отправили с миром. И все-таки насколько возможно прочесть человека по его почерку?

Сергей Чичук, графолог:

Есть суеверие, что графология – это как астрология, гадание на кофейной гуще. Но это не так. Графология – очень точная наука, выводится несколько десятков признаков, их сводят воедино и можно сделать заключение.

О чертах характера по почерку начали судить уже давно. Истоки графологии восходят к античности. Ее начало можно встретить в трудах Аристотеля, Диония Галикарнасского. А вот советская школа графологии была одной из лучших в мире. Графологи вычисляли по почеркам маньяков и террористов. Их экспертизы ложились в основу судебных обвинений.

Специалисты утверждают: графолога не обманешь, даже если писать как Штирлиц: левой рукой и по-французски.

Что написано пером – не вырубишь топором. Лист исписанной бумаги может поведать о человеке больше, чем его фотография или голос. Почерк рассказывает о характере его владельца, настроении, деловых качествах и даже помогает найти идеальную пару.

Наталья Быковская, психолог:

Индивидуальная психодиагностика – для тех, кто хочет получить ответ на важные вопросы. Парный психоанализ, консультация родитель-ребенок, кадровый менеджмент, психология, медицина, юриспруденция. Почерк - прямое отражение нашей психики – наши возможности, наш образ мышления, то, как мы общаемся, все наши качества – они отображены в почерке. И уже на основе этих качеств мы подбираем профессию. Где человеку будет комфортно. Что он сможет сделать или что не сможет сделать. И здесь ошибки быть не может.

И пока большинство из нас оставили ручки и перешли на клавиатуру, во всем мире озаботились вопросом аккуратного письма. Изобретатели предлагают ручки, которые следят за орфографией, а в Минске многочисленные фирмы открывают курсы по улучшению почерка. И неудивительно: нередки случаи, когда плохой почерк становиться поводом для крупных проблем. Так, офицер российских Военно-воздушных сил разгласил гостайну из-за плохого почерка, а в Омской области плохой почерк медика стал причиной врачебной ошибки и поводом для судебного разбирательства. Сколько стоит графологическая экспертиза в Минске?

Наталья Быковская, психолог:

Стоимость графологической услуги в нашем центре в зависимости от того, какая услуга, составляет от 650.000 до 2.700.000. Мы единственный центр графологии, у нас вообще в Беларуси 4 специалиста только.

Диплом графолога получить не так-то просто. Обучение проводят израильские специалисты. На основании этого мы позволили себе усомниться в компетенции сотрудника отдела кадров вышеупомянутой фирмы, где проходил собеседование Валерий, и решили обратиться к дипломированным специалистам, чтобы получить официальное заключение о почерке нашего героя. Ведь любопытство – не порок.

Сергей Чичук, графолог:

Человек очень хорошо разбирается в своей профессии, он знает ее до тонкостей и может быть очень ценным сотрудником. Трудолюбивый, исполнительный, ценит время.

Судя по заключению графолога, фирма, в которой Александр не получил такую желанную должность потеряла в лице молодого человека, вполне толкового сотрудника.

Валерий:

Пообщавшись с графологами и получив официальное заключение, я надеюсь, что в дальнейшем, мне не придется состязаться с работодателями.

Мы вышли на улицы столицы и спросили минчан: знакомо ли им понятие «графология»?

Минчане:

Насколько я понимаю, это наука, которая изучает почерк человека и изучает особенности почерка человека, может быть, определяет его характер, особенности его поведения. В криминалистике графология связаны и с идентификацией образцов почерка, с теми данными, документами, которые были найдены, изъяты во время проведения каких-то оперативно-следственных мероприятий.

Наука о почерках. То есть по почерку можно узнать, какой человек, о его характере и так далее.

У меня сын, например, на врача будет учиться. Вот ему сказали, что по почерку он точно на врача походит – ничего не понятно.

Почерк человека говорит о его характере в первую очередь. По почерку можно узнать, какой человек, чем он занимается даже.

Кстати, знаменитый размашистый почерк Пушкина, который сегодня называют скорописью, в девятнадцатом веке считался крайне неприличным... И, тем не менее, полтора века назад Александр Сергеевич гусиными перьями писали вечные мысли, сегодня вечными перьями пишут гусиные мысли.