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Михаил Орда: санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов

29 января 2021 10:26
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Новости Беларуси. Санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов. Такое мнение 29 января высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, введенные Евросоюзом санкции возмутили работников предприятий. На защиту интересов трудящихся встали профсоюзы. На этой неделе было опубликовано коллективное открытое письмо о несогласии работников с экономическими санкциями. Буквально за три дня количество подписей достигло свыше миллиона.  

Также белорусская сторона направила обращение с жалобой на действия Евросоюза в Совет по правам человека ООН.   

Михаил Орда: санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:  
Мы видим, что это фактически экономическая война против простых белорусов. И те, кто этому подыгрывает, и те, кто этому помогает, должны четко понимать, должны четко себе давать отчет, что они наносят вред стране и трудящимся. И, конечно, в этой ситуации мы, профсоюзы, не можем бездействовать и молчать. 26 января было подготовлено коллективное письмо от трудящихся нашей страны против санкций Евросоюза. Только за три дня 1 миллион 113 тысяч человек поддержали это письмо. Мы сейчас обобщаем списки и намерены в ближайшее время направить это письмо в адрес Совета Европы, в Евросоюз, чтобы напомнить европейским чиновникам, что никто, в том числе и Евросоюз, не имеет права лишать людей работы и заработной платы.  

Михаил Орда: санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов-4

Позицию Федерации профсоюзов Беларуси поддерживают и зарубежные коллеги. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных объединений СНГ и Европы. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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