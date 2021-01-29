Михаил Орда: санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов

Новости Беларуси. Санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов. Такое мнение 29 января высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, введенные Евросоюзом санкции возмутили работников предприятий. На защиту интересов трудящихся встали профсоюзы. На этой неделе было опубликовано коллективное открытое письмо о несогласии работников с экономическими санкциями. Буквально за три дня количество подписей достигло свыше миллиона.



Также белорусская сторона направила обращение с жалобой на действия Евросоюза в Совет по правам человека ООН.