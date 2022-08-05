Зерновые и зернобобовые убраны с 30% площадей. В закромах Беларуси уже более 2 млн тонн хлеба

Новости Беларуси. Горячая пора у хлеборобов продолжается. К массовой уборке приступили все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зерновые и зернобобовые убраны с 600 тысяч гектаров, а это порядка 30 % всех площадей. И это без учета кукурузы и гречихи.

Есть и свои лидеры – аграрии Брестской области уже убрали половину площадей. Всего же в закромах по стране более 2 миллионов тонн хлеба нового урожая. И это при том, что в 2022 году уборка зерновых началась позже обычного – ждали, пока созреет колос.