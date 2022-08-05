Новости Беларуси. Пинск возобновляет регулярное автобусное сообщение с Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До начала пандемии рейсы были регулярными, но после закрытия границ сообщение между городами прервалось.

Как только был снят запрет на передвижение между Беларусью и Россией, жители города начали работать над возобновлением перевозок. Из Пинска автобус будет отправляться в пятницу днем. Маршрут проходит через Ганцевичи, Барановичи, Борисов и Оршу. Конечная остановка – автостанция «Варшавская» в Москве. Из столицы России рейс назначен на субботу. Отмечается, что пассажиров будут перевозить комфортабельные автобусы туристического класса.