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Пинск возобновляет регулярное автобусное сообщение с Москвой

05 августа 2022 06:21
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Новости Беларуси. Пинск возобновляет регулярное автобусное сообщение с Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До начала пандемии рейсы были регулярными, но после закрытия границ сообщение между городами прервалось.

Пинск возобновляет регулярное автобусное сообщение с Москвой-1

Как только был снят запрет на передвижение между Беларусью и Россией, жители города начали работать над возобновлением перевозок. Из Пинска автобус будет отправляться в пятницу днем. Маршрут проходит через Ганцевичи, Барановичи, Борисов и Оршу. Конечная остановка – автостанция «Варшавская» в Москве. Из столицы России рейс назначен на субботу. Отмечается, что пассажиров будут перевозить комфортабельные автобусы туристического класса.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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