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В центре внимания – работа агропромхолдингов. Президент с рабочей поездкой посетит Витебскую область

05 августа 2022 06:42
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Новости Беларуси. Рабочие поездки Президента Беларуси в регионы страны продолжаются. 5 августа Александра Лукашенко ждут в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания будет функционирование созданных в регионе интеграционных структур – агропромхолдингов.

В центре внимания – работа агропромхолдингов. Президент с рабочей поездкой посетит Витебскую область-1

Это анонсировал Александр Лукашенко еще в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной кампании, на котором всесторонне обсуждалась ситуация в АПК. Сразу после него глава государства начал серию рабочих поездок для изучения ситуации на местах. Александр Лукашенко проинспектировал два района Минской области – Слуцкий и Мядельский.

В центре внимания – работа агропромхолдингов. Президент с рабочей поездкой посетит Витебскую область-4

Помимо непосредственного хода сбора урожая, речь шла о новых подходах в управлении, распространении передового опыта сельхозорганизаций.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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