В центре внимания – работа агропромхолдингов. Президент с рабочей поездкой посетит Витебскую область

Новости Беларуси. Рабочие поездки Президента Беларуси в регионы страны продолжаются. 5 августа Александра Лукашенко ждут в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это анонсировал Александр Лукашенко еще в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной кампании, на котором всесторонне обсуждалась ситуация в АПК. Сразу после него глава государства начал серию рабочих поездок для изучения ситуации на местах. Александр Лукашенко проинспектировал два района Минской области – Слуцкий и Мядельский.