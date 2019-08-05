Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа также провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию этой структуры.

На встрече обсудили основные направления работы ОАЦ, актуальную тематику, которая находится в поле зрения центра и кадровые вопросы.