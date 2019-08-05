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Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ

05 августа 2019 14:12
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа также провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию этой структуры.

Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ-1

На встрече обсудили основные направления работы ОАЦ, актуальную тематику, которая находится в поле зрения центра и кадровые вопросы.

Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ-4

Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.

# Вооруженные силы # общество # Александр Лукашенко # Андрей Павлюченко # Фотофакт

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