Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа также провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию этой структуры.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа также провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию этой структуры.
На встрече обсудили основные направления работы ОАЦ, актуальную тематику, которая находится в поле зрения центра и кадровые вопросы.
Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.