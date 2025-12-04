Готовы ли к нововведению водители в Столбцовском районе? И на что, в первую очередь, обращают внимание инспекторы ГАИ во время профилактических рейдов? Расскажет Ольга Пасечник.

Столбики термометров уже опускаются до низких отметок, а вот ответственность белорусских автовладельцев возрастает! Закон теперь призывает к осторожности прямым предписанием. С 1 декабря по 1 марта все автомобили должны быть исключительно с зимней резиной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Утренний туман и гололедица. Условия непростые, а на дорогах – повышенная опасность. В такую погоду зимняя резина просто необходима: она улучшает сцепление автомобиля с дорогой и сокращает тормозной путь.

Чтобы напомнить водителям о правилах безопасности, в Столбцовском районе сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды. Во время проверок автомобилей инспекторы обращают особое внимание на состояние протектора и обязательную маркировку зимних шин.

Определить износ шин несложно. Автолюбителям нужно самостоятельно осмотреть резину и оценить высоту протектора. Зимой она должна быть не менее 4 миллиметров Игнорировать правила – себе дороже. Для тех, кто продолжает ездить на летней резине – штрафы. Первое нарушение обойдется в 42 рубля. Если в течение года водитель попадется повторно, то сумма может вырасти в пять раз.

Андрей Гордевич, начальник отдела Госавтоинспекции Столбцовского РОВД:

С 1 декабря по 1 марта на механические транспортные средства должны быть установлены зимние шины, на которых должна быть нанесена маркировка в виде знака горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее. И одним из знаков будут M и S, M+S, M&S.

Кроме того, водителям транспортных средств важно перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения. А также строго соблюдать скоростной режим. Ведь все это – залог безопасности.