Нетаньяху решил назначить главой «Моссада» уроженца Беларуси

Новым директором «Моссад» Биньямин Нетаньяху решил назначить своего секретаря по военным вопросам, генерал-майора Романа Хоффмана, который сменит на этом посту Давида Барнеа, чей срок истекает в июне 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Кандидатура должна быть утверждена консультативным комитетом.

В офисе подчеркнули, что выбор был сделан после собеседований, и премьер-министр считает Хоффмана наиболее подходящим.

Хофман родился в Мозыре в 1976 году, в 1990 году переехал в Израиль, где служил в Вооруженных силах, окончил офицерские курсы и руководил различными подразделениями.

В 2022 году он стал главой Национального центра учений сухопутных войск, а в 2024 году – военным секретарем премьер-министра.

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