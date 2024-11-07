В Минске провели масштабный митинг ко Дню Октябрьской революции

По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя с момента событий 1917 года минуло 107 лет, идеи объединения, солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными. Без памяти нет истории. Белорусы четко усвоили все уроки прошлого. И сегодняшний масштабный митинг у памятника Ленину это подтверждает.

Андрей Павленко, председатель областного отделения ОО «Лига коммунистической молодежи»:

Великая Октябрьская социалистическая революция, она дала каждому гражданину нашей с вами страны, во-первых, пятидневную рабочую неделю, бесплатный отпуск. На самом деле, я могу перечислять эти льготы и гарантии до бесконечности, но что самое главное, интересы человека труда были превыше интересов всяких буржуйчиков. И буржуи знали свое место. Невозможно было эксплуатировать. Прибавочная стоимость шла на строительство дорог, детских садов, строительство новых городов. Вот та система, которая нужна человеку.