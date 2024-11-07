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В Минске провели масштабный митинг ко Дню Октябрьской революции

07 ноября 2024 16:57
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По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске провели масштабный митинг ко Дню Октябрьской революции-2

Хотя с момента событий 1917 года минуло 107 лет, идеи объединения, солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными. Без памяти нет истории. Белорусы четко усвоили все уроки прошлого. И сегодняшний масштабный митинг у памятника Ленину это подтверждает.

В Минске провели масштабный митинг ко Дню Октябрьской революции-4

Андрей Павленко, председатель областного отделения ОО «Лига коммунистической молодежи»:
Великая Октябрьская социалистическая революция, она дала каждому гражданину нашей с вами страны, во-первых, пятидневную рабочую неделю, бесплатный отпуск. На самом деле, я могу перечислять эти льготы и гарантии до бесконечности, но что самое главное, интересы человека труда были превыше интересов всяких буржуйчиков. И буржуи знали свое место. Невозможно было эксплуатировать. Прибавочная стоимость шла на строительство дорог, детских садов, строительство новых городов. Вот та система, которая нужна человеку.

В Минске провели масштабный митинг ко Дню Октябрьской революции-6

Евгений Сальников, начальник бюро идеологической работы ОАО «Минский тракторный завод»:
Идеи коммунизма, социализма, они очень близки белорусскому народу, потому что у нас в Беларуси всегда была развита толока, когда мы вместе, дружно собирались и помогали человеку, у которого, может быть, что-то не получалось, или ему нужна была помощь. Поэтому вот эта социалистическая идея, что общее важнее частного, это, конечно же, приветствуется.

Данилович: события 1917 года открыли путь к созданию белорусского государства.

# История

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