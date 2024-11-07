В Минске провели масштабный митинг ко Дню Октябрьской революции

По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хотя с момента событий 1917 года минуло 107 лет, идеи объединения, солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными. Без памяти нет истории. Белорусы четко усвоили все уроки прошлого. И сегодняшний масштабный митинг у памятника Ленину это подтверждает.
Андрей Павленко, председатель областного отделения ОО «Лига коммунистической молодежи»:
Великая Октябрьская социалистическая революция, она дала каждому гражданину нашей с вами страны, во-первых, пятидневную рабочую неделю, бесплатный отпуск. На самом деле, я могу перечислять эти льготы и гарантии до бесконечности, но что самое главное, интересы человека труда были превыше интересов всяких буржуйчиков. И буржуи знали свое место. Невозможно было эксплуатировать. Прибавочная стоимость шла на строительство дорог, детских садов, строительство новых городов. Вот та система, которая нужна человеку.
Евгений Сальников, начальник бюро идеологической работы ОАО «Минский тракторный завод»:
Идеи коммунизма, социализма, они очень близки белорусскому народу, потому что у нас в Беларуси всегда была развита толока, когда мы вместе, дружно собирались и помогали человеку, у которого, может быть, что-то не получалось, или ему нужна была помощь. Поэтому вот эта социалистическая идея, что общее важнее частного, это, конечно же, приветствуется.
Данилович: события 1917 года открыли путь к созданию белорусского государства.