Прямой эфир

«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече

07 ноября 2024 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Кстати, а вы знали, что старинное искусство вырезания картин из бумаги широкое распространение в Беларуси получило в конце XVIII – в начале XIX веков? Это напрямую связано с появлением в стране бумажных фабрик. Со временем технологии развивались, мастеров становилось больше, но, что самое главное, культурное наследие не забыто по сей день. То, что производится таким упорным трудом и тем более своими руками, имеет особую ценность и должно иметь экономический эффект, на чем и сделал акцент Президент в разговоре с героиней выпуска проекта «Свои» Юлией Каврус.

«Он с нами стал общаться не как Президент Республики Беларусь, а как обычный человек»

«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече-4

Юлия Каврус, директор Наровлянского районного центра ремесел:
Я очень волновалась. Я, во-первых, очень впечатлительный человек сама по себе. И, конечно, такая мне миссия дозволена высокая была, чтобы достойно представить наших мастеров, достойно представить выставку. Готовилась к встрече, очень волновалась. Конечно же, примерный текст я готовила, чтобы пошло так, как я планировала. Когда Президент заговорил, познакомился с мастерами, весь мой текст уже был в стороне, все пошло по другому плану. И получилось лучше, более живая обстановка, живой разговор с людьми, не запланированный, а более естественный.

Он с нами стал общаться не как Президент Республики Беларусь, а как обычный человек. Он знал о жизни мастеров. Это не то, что он пришел и для него было в новинку, что такое мастера и чем они занимаются. Он был в курсе всех событий нашей ремесленной жизни, как мы делаем вещи, как нам это все нелегко дается. Особенно даже не труд как труд, а как добыча материала, реализация наших изделий. И не надо было ему это все снова объяснять. 

«Обучать нашу молодежь, чтобы не пропадала вытинанка как вид творчества»

«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече-6

Юлия Каврус:
Вытинанкой я занимаюсь очень давно, еще с детства. Первое мое знакомство – это снежинки. Познакомила меня моя бабушка, папина мама. Она мне показала, как их вырезать. Меня очень заинтересовало. 

Я вырезала несколько пачек салфеток, там уже и конкурсы снежинок были, конкурсы красоты, кто лучше летает и так далее. А когда я сама попросила, чтобы меня отдали в детскую художественную школу, там я уже познакомилась с вытинанкой на профессиональном уровне. Вытинанка мной завладела полностью. Я увидела людей, которые этим занимаются, как это интересно. Потом я, конечно же, не планировала. Все же мечтают быть кем-то. Может быть, врачом я хотела, но от своего не уйдешь. Меня направили мои преподаватели. Авторитетные для меня люди сказали, что я должна заниматься художеством, поступила у нас в Молодечно. Как раз открылось отделение декоративно-прикладного искусства в музыкальной школе. Потом уже заочно в университете культуры училась. И через 10 лет уже я получила статус народного мастера по вытинанке.

Я считаю, что на тебя уже возложена какая-то миссия, которую ты должен нести, передавать другим людям. Считается, что ведь человек – лучший образец, остальные будут на тебя равняться. Я и раньше так же занималась, но все равно этот статус придает тебе еще какой-то толчок, что больше может популяризировать этот вид искусства, рассказывать другим про него, показывать, обучать нашу молодежь, чтобы не пропадала вытинанка как вид творчества, чтобы другие о тебе знали. 

Юлия Каврус:
Культуру не забывает Президент. Я даже где-то видела по телевизору, что постоянно культура присутствует. Это многие праздники, передачи по телевизору. Он всегда тоже в курсе, что происходит в нашей культурной жизни, о наших достижениях, каких-то неудачах, может быть. У него все под контролем.

Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение владело нашим декоративно-прикладным видом искусства, у меня просто фольклор. Праздники, обряды – это все переплетается, потому что нельзя сделать какую-то работу на ровном месте. Она должна иметь опору. А сюжеты – это наша Беларусь, это наши праздники, обряды, фольклор, уголочки нашей Беларуси. Даже в моих работах видно, что это все связано с нашей Родиной.

«Человек должен гореть своим делом»

«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече-8

Юлия Каврус:
Мы живем в деревне Конотоп. Муж предложил поехать сюда. Он тоже не отсюда, но ему эти места в душу запали и люди, которые здесь живут. Конечно, сразу чужая была. Люди относились с осторожностью, присматривались. Как говорят, что полешуки памяркоўныя люди, не спешат, присматриваются. Сейчас я уже здесь полностью своя, могу назвать Наровлю своей второй Родиной. Я знаю много людей, которые вот так поехали куда-то. Люди едут в разные уголки Беларуси, и на Полесье, и где-то на Витебщину. И читала статьи, что покупают домики и развивают там свое дело, кто чем занимается. Кто-то любит овечек выращивать, кто-то вытинанкой занимается. Каждый своим делом. Наш дом находится через дорогу от реки, я могу туда пойти в любой момент, как мне захочется. Это единение с природой, ты сидишь, наблюдаешь, тут можно увидеть столько животных, птиц, как лось переплывает реку, цапли стоят, чистят перышки. Это тоже отражается в моих работах. Человека должно захватывать полностью. Если человека это не захватывает и не находится с ним постоянно в душе, где-то в мыслях, то невозможно потом и людей захватить своим видом искусства. Это люди уже больные своим делом. Это не только в вытинанке, а в любом деле. Человек должен гореть своим делом. 

Виктория Ходосок:
Вы какими-то качествами похожи на Президента?

«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече-10

Юлия Каврус:
Нет, конечно же. Я не могу так занять внимание людей, чтобы к тебе столько глаз притянуто было, постоянно находиться в этом внимании. Я человек и не публичный, лучше мне где-нибудь поспокойнее. Я бы даже в такую профессию не пошла. Каждый должен оценивать свои возможности. 

# Интервью # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Президент горит своим делом» – белоруска о Лукашенко
07 ноября 2024 16:21

«Президент горит своим делом» – белоруска о Лукашенко

Лукашенко мне показался мощным человеком – народный мастер Беларуси
07 ноября 2024 16:17

Лукашенко мне показался мощным человеком – народный мастер Беларуси

Как развиваются города-спутники – узнали в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома
07 ноября 2024 14:57

Как развиваются города-спутники – узнали в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома