«Культуру не забывает Президент». Мастерица из Наровли рассказала, чем её поразил Лукашенко при встрече

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Кстати, а вы знали, что старинное искусство вырезания картин из бумаги широкое распространение в Беларуси получило в конце XVIII – в начале XIX веков? Это напрямую связано с появлением в стране бумажных фабрик. Со временем технологии развивались, мастеров становилось больше, но, что самое главное, культурное наследие не забыто по сей день. То, что производится таким упорным трудом и тем более своими руками, имеет особую ценность и должно иметь экономический эффект, на чем и сделал акцент Президент в разговоре с героиней выпуска проекта «Свои» Юлией Каврус. «Он с нами стал общаться не как Президент Республики Беларусь, а как обычный человек»

Юлия Каврус, директор Наровлянского районного центра ремесел:

Я очень волновалась. Я, во-первых, очень впечатлительный человек сама по себе. И, конечно, такая мне миссия дозволена высокая была, чтобы достойно представить наших мастеров, достойно представить выставку. Готовилась к встрече, очень волновалась. Конечно же, примерный текст я готовила, чтобы пошло так, как я планировала. Когда Президент заговорил, познакомился с мастерами, весь мой текст уже был в стороне, все пошло по другому плану. И получилось лучше, более живая обстановка, живой разговор с людьми, не запланированный, а более естественный. Он с нами стал общаться не как Президент Республики Беларусь, а как обычный человек. Он знал о жизни мастеров. Это не то, что он пришел и для него было в новинку, что такое мастера и чем они занимаются. Он был в курсе всех событий нашей ремесленной жизни, как мы делаем вещи, как нам это все нелегко дается. Особенно даже не труд как труд, а как добыча материала, реализация наших изделий. И не надо было ему это все снова объяснять. «Обучать нашу молодежь, чтобы не пропадала вытинанка как вид творчества»

Юлия Каврус:

Вытинанкой я занимаюсь очень давно, еще с детства. Первое мое знакомство – это снежинки. Познакомила меня моя бабушка, папина мама. Она мне показала, как их вырезать. Меня очень заинтересовало. Я вырезала несколько пачек салфеток, там уже и конкурсы снежинок были, конкурсы красоты, кто лучше летает и так далее. А когда я сама попросила, чтобы меня отдали в детскую художественную школу, там я уже познакомилась с вытинанкой на профессиональном уровне. Вытинанка мной завладела полностью. Я увидела людей, которые этим занимаются, как это интересно. Потом я, конечно же, не планировала. Все же мечтают быть кем-то. Может быть, врачом я хотела, но от своего не уйдешь. Меня направили мои преподаватели. Авторитетные для меня люди сказали, что я должна заниматься художеством, поступила у нас в Молодечно. Как раз открылось отделение декоративно-прикладного искусства в музыкальной школе. Потом уже заочно в университете культуры училась. И через 10 лет уже я получила статус народного мастера по вытинанке. Я считаю, что на тебя уже возложена какая-то миссия, которую ты должен нести, передавать другим людям. Считается, что ведь человек – лучший образец, остальные будут на тебя равняться. Я и раньше так же занималась, но все равно этот статус придает тебе еще какой-то толчок, что больше может популяризировать этот вид искусства, рассказывать другим про него, показывать, обучать нашу молодежь, чтобы не пропадала вытинанка как вид творчества, чтобы другие о тебе знали. Юлия Каврус:

Культуру не забывает Президент. Я даже где-то видела по телевизору, что постоянно культура присутствует. Это многие праздники, передачи по телевизору. Он всегда тоже в курсе, что происходит в нашей культурной жизни, о наших достижениях, каких-то неудачах, может быть. У него все под контролем. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение владело нашим декоративно-прикладным видом искусства, у меня просто фольклор. Праздники, обряды – это все переплетается, потому что нельзя сделать какую-то работу на ровном месте. Она должна иметь опору. А сюжеты – это наша Беларусь, это наши праздники, обряды, фольклор, уголочки нашей Беларуси. Даже в моих работах видно, что это все связано с нашей Родиной. «Человек должен гореть своим делом»

Юлия Каврус:

Мы живем в деревне Конотоп. Муж предложил поехать сюда. Он тоже не отсюда, но ему эти места в душу запали и люди, которые здесь живут. Конечно, сразу чужая была. Люди относились с осторожностью, присматривались. Как говорят, что полешуки памяркоўныя люди, не спешат, присматриваются. Сейчас я уже здесь полностью своя, могу назвать Наровлю своей второй Родиной. Я знаю много людей, которые вот так поехали куда-то. Люди едут в разные уголки Беларуси, и на Полесье, и где-то на Витебщину. И читала статьи, что покупают домики и развивают там свое дело, кто чем занимается. Кто-то любит овечек выращивать, кто-то вытинанкой занимается. Каждый своим делом. Наш дом находится через дорогу от реки, я могу туда пойти в любой момент, как мне захочется. Это единение с природой, ты сидишь, наблюдаешь, тут можно увидеть столько животных, птиц, как лось переплывает реку, цапли стоят, чистят перышки. Это тоже отражается в моих работах. Человека должно захватывать полностью. Если человека это не захватывает и не находится с ним постоянно в душе, где-то в мыслях, то невозможно потом и людей захватить своим видом искусства. Это люди уже больные своим делом. Это не только в вытинанке, а в любом деле. Человек должен гореть своим делом. Виктория Ходосок:

Вы какими-то качествами похожи на Президента?