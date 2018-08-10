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С 10 августа вступает в силу безвиз между Беларусью и Китаем

10 августа 2018 06:39
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Новости Беларуси. Поднебесная становится ближе. С 10 августа между Беларусью и Китаем начинает действовать безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 10 августа вступает в силу безвиз между Беларусью и Китаем-1

Отныне белорусы могут путешествовать в Китай без оформления визы, если срок поездки не превышает 30 дней, а общее количество дней за год не более 90. Аналогичное правило и для китайских туристов, которые приедут в Беларусь. Если появится необходимость остаться в стране более чем на месяц для учёбы или работы, можно будет получить специальную визу.

С 10 августа вступает в силу безвиз между Беларусью и Китаем-4

С 10 августа вступает в силу безвиз между Беларусью и Китаем-6

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
У китайского народа есть большой интерес к посещению Беларуси и с безвизовым режимом это станет удобнее и доступнее. Я хочу выразить благодарность правительству Беларуси за оказание содействия в этом вопросе. Так наши народы будут чаще путешествовать и смогут лучше узнать друг друга. Это укрепит дружбу между нами.

Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано 10 июня в Циндао по итогам переговоров Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином.

От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Так, Беларусь стала одной из немногих стран Европы, у которых действует безвизовый режим с Китаем.

# Туризм # общество # Цуй Цимин # Фотофакт

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