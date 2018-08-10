С 10 августа вступает в силу безвиз между Беларусью и Китаем

Новости Беларуси. Поднебесная становится ближе. С 10 августа между Беларусью и Китаем начинает действовать безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне белорусы могут путешествовать в Китай без оформления визы, если срок поездки не превышает 30 дней, а общее количество дней за год не более 90. Аналогичное правило и для китайских туристов, которые приедут в Беларусь. Если появится необходимость остаться в стране более чем на месяц для учёбы или работы, можно будет получить специальную визу.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

У китайского народа есть большой интерес к посещению Беларуси и с безвизовым режимом это станет удобнее и доступнее. Я хочу выразить благодарность правительству Беларуси за оказание содействия в этом вопросе. Так наши народы будут чаще путешествовать и смогут лучше узнать друг друга. Это укрепит дружбу между нами.



