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Дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА: проведён комплекс неотложных следственных действий

10 августа 2018 07:16
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Новости Беларуси. Следственный комитет накануне провел комплекс неотложных следственных действий по делу незаконного использования логинов и паролей платной подписки «Белорусского телеграфного агентства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА: проведён комплекс неотложных следственных действий-1

Добытые доказательства и показания подозреваемых подтверждают основания для возбуждения уголовного дела по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».

Действия одной из фигуранток – Марины Золотовой – следствие квалифицировало по статье «Бездействие должностного лица». Главный редактор «Тут Бай Медиа» признала, что незаконное использование доступа к платной подписке БелТА происходило с ее ведома. Учитывая активное содействие расследованию, принято решение выпустить из-под стражи Марину Золотову. Также освобождены и иные лица, проходящие по делу.

Дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА: проведён комплекс неотложных следственных действий-4

Напомним, речь идет о сотрудниках «Тут Бай Медиа», «БелаПАН», «Риэлт Бай», «Ай Ти Ви», издательского дома «Белорусская наука» и учреждения «Культура и искусство».

# Интернет # общество # Фотофакт

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