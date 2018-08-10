Дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА: проведён комплекс неотложных следственных действий

Новости Беларуси. Следственный комитет накануне провел комплекс неотложных следственных действий по делу незаконного использования логинов и паролей платной подписки «Белорусского телеграфного агентства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добытые доказательства и показания подозреваемых подтверждают основания для возбуждения уголовного дела по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».

Действия одной из фигуранток – Марины Золотовой – следствие квалифицировало по статье «Бездействие должностного лица». Главный редактор «Тут Бай Медиа» признала, что незаконное использование доступа к платной подписке БелТА происходило с ее ведома. Учитывая активное содействие расследованию, принято решение выпустить из-под стражи Марину Золотову. Также освобождены и иные лица, проходящие по делу.