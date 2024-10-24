Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»

Александр Лукашенко выступит на первом пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич/плюс». В «Казань Экспо» уже прибыли лидеры государств, приглашенные на масштабный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна намерена получить статус партнера объединения, а в будущем полноправного участника. Ведь сегодня БРИКС является центром многосторонности, а взгляды членов этого клуба схожи с позицией официального Минска: сотрудничество на равных и справедливых условиях, причем по всем направлениям.

С основными вопросами для БРИКС является укрепление взаимодействия между странами, а также проработка платежных механизмов независимых от Запада. Также предполагается, что по итогам встречи в Казани более 10 государств присоединятся к объединению в статусе стран-партнеров.