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Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»

24 октября 2024 07:58
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Александр Лукашенко выступит на первом пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич/плюс». В «Казань Экспо» уже прибыли лидеры государств, приглашенные на масштабный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»-2

Наша страна намерена получить статус партнера объединения, а в будущем полноправного участника. Ведь сегодня БРИКС является центром многосторонности, а взгляды членов этого клуба схожи с позицией официального Минска: сотрудничество на равных и справедливых условиях, причем по всем направлениям. 

С основными вопросами для БРИКС является укрепление взаимодействия между странами, а также проработка платежных механизмов независимых от Запада. Также предполагается, что по итогам встречи в Казани более 10 государств присоединятся к объединению в статусе стран-партнеров. 

Почему место Беларуси в этом коллективе, Александр Лукашенко рассказал накануне в интервью китайскому национальному телевидению.

Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»-4

Девиз саммита: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Ожидаем выступление белорусского лидера. 

Подробности – в следующих выпусках.

# Международное сотрудничество

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