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ЦИК рассматривает организационные вопросы предстоящих выборов Президента

24 октября 2024 07:33
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Центральная избирательная комиссия начинает усиленную подготовку к проведению выборов Президента Беларуси, которые пройдут 26 января 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК рассматривает организационные вопросы предстоящих выборов Президента-2

Соответствующее решение принято накануне Палатой представителей, за которой закреплено право назначать дату выборов главы государства. 24 октября ЦИК утвердит календарный план кампании и рассмотрит другие организационные вопросы. 

Протокол заседания членов комиссии, которое проходит в эти минуты, включает 14 пунктов. В частности, будет разъяснен порядок образования комиссий и выдвижения кандидатов, рассмотрят также вопросы, связанные с работой национальных и международных наблюдателей. Онлайн-трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.

# Президентские выборы

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