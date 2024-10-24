ЦИК рассматривает организационные вопросы предстоящих выборов Президента

Центральная избирательная комиссия начинает усиленную подготовку к проведению выборов Президента Беларуси, которые пройдут 26 января 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение принято накануне Палатой представителей, за которой закреплено право назначать дату выборов главы государства. 24 октября ЦИК утвердит календарный план кампании и рассмотрит другие организационные вопросы.

Протокол заседания членов комиссии, которое проходит в эти минуты, включает 14 пунктов. В частности, будет разъяснен порядок образования комиссий и выдвижения кандидатов, рассмотрят также вопросы, связанные с работой национальных и международных наблюдателей. Онлайн-трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.