Областная молодёжная стройка стартовала в Витебске

Витебская молодежь продолжает осваивать новые профессии. В северном регионе сформирован 431 студотряд строительного, медицинского, педагогического, сельскохозяйственного направления. Здесь трудятся более 7 тысяч юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В микрорайоне Орехово на окраине Витебска развернулась областная молодежная стройка. Высадился трудовой десант из более чем 35 участников студотрядовского движения. В новом микрорайоне уже подведены коммуникации. Осталось завершить работы по благоустройству, с чем и вызвались помочь студенты вузов и учащиеся колледжей. В их зоне ответственности укладка плитки и бордюров, работают сообща с профессионалами.

Василий Щербаков, прораб строительной организации:

Проявляют огромное количество инициативы и труда своего. Сами по себе они трудолюбивые, что похвально. То есть учатся, к чему-то стремятся. Также спрашивают про какие-то виды инструментов, основные виды работ, которые мы производим.

Глеб Морозов, представитель студенческого строительного отряда «Лучеса» имени Героя Советского Союза П.Е. Куприянова:

Научился укладывать плитку, работать с цементом, работать в команде с парнями своего возраста, которые могут что-то подсказать. Также есть рабочие люди, с которыми мы работаем, которые нам подсказывают, помогают.