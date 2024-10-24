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Областная молодёжная стройка стартовала в Витебске

24 октября 2024 07:23
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Витебская молодежь продолжает осваивать новые профессии. В северном регионе сформирован 431 студотряд строительного, медицинского, педагогического, сельскохозяйственного направления. Здесь трудятся более 7 тысяч юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областная молодёжная стройка стартовала в Витебске-2

В микрорайоне Орехово на окраине Витебска развернулась областная молодежная стройка. Высадился трудовой десант из более чем 35 участников студотрядовского движения. В новом микрорайоне уже подведены коммуникации. Осталось завершить работы по благоустройству, с чем и вызвались помочь студенты вузов и учащиеся колледжей. В их зоне ответственности укладка плитки и бордюров, работают сообща с профессионалами.

Областная молодёжная стройка стартовала в Витебске-4

Василий Щербаков, прораб строительной организации:
Проявляют огромное количество инициативы и труда своего. Сами по себе они трудолюбивые, что похвально. То есть учатся, к чему-то стремятся. Также спрашивают про какие-то виды инструментов, основные виды работ, которые мы производим. 

Областная молодёжная стройка стартовала в Витебске-6

Глеб Морозов, представитель студенческого строительного отряда «Лучеса» имени Героя Советского Союза П.Е. Куприянова:
Научился укладывать плитку, работать с цементом, работать в команде с парнями своего возраста, которые могут что-то подсказать. Также есть рабочие люди, с которыми мы работаем, которые нам подсказывают, помогают. 

Областная молодёжная стройка стартовала в Витебске-8

На этом объекте ребята будут трудиться больше месяца. Для них это возможность освоить дополнительную строительную специальность. Возможно, кто-то даже вернется сюда по распределению. В целом же, витебским студотрядовцам доверяют самые важные объекты республиканского значения.

# Молодежь Беларуси

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