Александр Лукашенко предложил расширить сеть ресторанов «Мак.бай» и в районных центрах

Расширить сеть «Мак.бай», в том числе и в районных центрах. Такое предложение 8 марта озвучил Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети. Глава государства отметил, что в этом вопросе сможет помочь государство. Речь идет о выделении средств. Однако, с условием – с возвратом и ненадолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь зашла и о практике использования специального фуд-трака. Это мобильный ресторан, который работает не только в столице, но и ездит по другим городам. Таким образом, возможность попробовать меню «Мак.бай» появляется и у жителей районных центров. Президент поручил проработать этот вопрос и главное – оценить спрос. Если этот трак помогает, люди идут – пусть будет. Если нет – надо стационар.