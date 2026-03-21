Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с праздником Навруз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравительные послания направлены президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Праздник Навруз наполняет сердца людей теплом, радостью, счастьем и надеждой на светлое будущее. Беларусь, разделяя заложенные в этом празднике идеалы взаимного уважения и конструктивного взаимодействия, последовательно укрепляет отношения дружбы и партнерства. Развитие межгосударственного диалога и практического сотрудничества будет и далее служить интересам граждан и поддержанию стабильности в Евразии.

Александр Лукашенко пожелал зарубежным лидерам здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной деятельности, а жителям этих стран – мира и согласия.