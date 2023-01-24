Белорусские полярники установили государственный флаг в неизученном районе Антарктиды

Белорусские полярники совершили первый внутриконтинентальный научный поход в ранее не изученный район материковой части Антарктиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские полярники совершили первый внутриконтинентальный научный поход в ранее не изученный район материковой части Антарктиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На снегоходах, оборудованных системами GPS-навигации, спутниковой и радио-связи, семь человек преодолели более 180 километров для разведки безопасных путей движения, отбора проб природных материалов.
Полярникам удалось достичь конечной точки маршрута – горного массива в глубине континента. Его высшая точка – 1 451 метр над уровнем моря. И на этой высоте был поднят государственный флаг Беларуси.
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