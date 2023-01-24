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Чаще всего нарушения находят в небольших торговых точках. В Беларуси продолжают мониторинг цен

24 января 2023 06:12
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Новости Беларуси. В Беларуси цены и ассортимент в торговых точках по-прежнему остаются под контролем. Мониторинги проводятся не только в крупных гипермаркетах, но и в небольших магазинах на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего нарушения находят в небольших торговых точках. В Беларуси продолжают мониторинг цен-1

Участвуют в этом депутаты парламента. Они отмечают, что нехватка отдельных видов товаров наблюдается лишь в отдаленных населенных пунктах. Виной тому проблемы с логистикой. В целом социальные стандарты выдерживаются повсеместно. Так, в магазинах деревни Романовичи ассортимент разнообразен, а стоимость самых ходовых продуктов питания – молока, круп, овощей и фруктов – везде практически одинаковая.

Чаще всего нарушения находят в небольших торговых точках. В Беларуси продолжают мониторинг цен-4

Вся продукция нас устраивает. Молочное, мясное всегда есть. Крупы, масло, сметана – всегда все есть. Фрукты тоже, посмотрите сколько.

Чаще всего нарушения находят в небольших торговых точках. В Беларуси продолжают мониторинг цен-7

Александр Машкаров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для торгового предприятия, находящегося за пределами большого города, ассортимент радует. И все, что связано с ценообразованием, все в четком соответствии с постановлением, которое регламентирует. В данном случаем мы увидели – здесь в ассортименте много представлено продукции собственного производства, что выигрышно отличает и в ценообразовании, даже по сравнению с торговыми объектами Гомеля.

Чаще всего нарушения находят в небольших торговых точках. В Беларуси продолжают мониторинг цен-10

Мониторинги показали и то, что чаще всего нарушения фиксируются в небольших торговых точках, владельцы которых халатно отнеслись к установленным правилам. О выявленных нарушениях депутаты сообщают в Министерство антимонопольного регулирования.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Машкаров # Фотофакт

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