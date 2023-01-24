Чаще всего нарушения находят в небольших торговых точках. В Беларуси продолжают мониторинг цен

Новости Беларуси. В Беларуси цены и ассортимент в торговых точках по-прежнему остаются под контролем. Мониторинги проводятся не только в крупных гипермаркетах, но и в небольших магазинах на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют в этом депутаты парламента. Они отмечают, что нехватка отдельных видов товаров наблюдается лишь в отдаленных населенных пунктах. Виной тому проблемы с логистикой. В целом социальные стандарты выдерживаются повсеместно. Так, в магазинах деревни Романовичи ассортимент разнообразен, а стоимость самых ходовых продуктов питания – молока, круп, овощей и фруктов – везде практически одинаковая.

Вся продукция нас устраивает. Молочное, мясное всегда есть. Крупы, масло, сметана – всегда все есть. Фрукты тоже, посмотрите сколько.

Александр Машкаров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для торгового предприятия, находящегося за пределами большого города, ассортимент радует. И все, что связано с ценообразованием, все в четком соответствии с постановлением, которое регламентирует. В данном случаем мы увидели – здесь в ассортименте много представлено продукции собственного производства, что выигрышно отличает и в ценообразовании, даже по сравнению с торговыми объектами Гомеля.