Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»

Новости Беларуси. В Борисове состоялось посвящение школьников в военно-патриотический клуб «Сапер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 мальчишек и девчонок в памятный для них день стали гостями 7-го инженерного полка Северо-западного оперативного командования. Для них провели экскурсию в музее воинской части, где точно знают, с чего начинается воспитание настоящих патриотов Родины.

Антон Крышнев, заместитель командира 7-го инженерного полка:

Дети будут принимать самое активное участие в жизнедеятельности полка: в мероприятиях боевой подготовки, спортивно-массовой работы, полевых выходах. Для того чтобы расширить свой кругозор, чтобы впоследствии при возникновении у них такого желания они могли поступать в учреждения образования Военной академии Республики Беларусь, на военные факультеты.