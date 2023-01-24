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Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»

24 января 2023 06:49
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Новости Беларуси. В Борисове состоялось посвящение школьников в военно-патриотический клуб «Сапер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»-1

20 мальчишек и девчонок в памятный для них день стали гостями 7-го инженерного полка Северо-западного оперативного командования. Для них провели экскурсию в музее воинской части, где точно знают, с чего начинается воспитание настоящих патриотов Родины.

Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»-3

Антон Крышнев, заместитель командира 7-го инженерного полка:
Дети будут принимать самое активное участие в жизнедеятельности полка: в мероприятиях боевой подготовки, спортивно-массовой работы, полевых выходах. Для того чтобы расширить свой кругозор, чтобы впоследствии при возникновении у них такого желания они могли поступать в учреждения образования Военной академии Республики Беларусь, на военные факультеты.

Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»-5

Пока военно-патриотический клуб «Сапер» в основном объединяет старшеклассников из 12-й борисовской школы. Там патриотическому воспитанию уделяют особое внимание.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Новости Минска и Минской области

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