1 мая после реконструкции открылась железнодорожная станция Курасовщина
Новости Беларуси. После реконструкции в Минске 1 мая открылся железнодорожный остановочный пункт Курасовщина. Изменилось все: от платформы до билетных касс. Переходы и зал ожидания оборудованы камерами видеонаблюдения.
Ежедневно здесь курсирует около 40 поездов региональных линий экономкласса. А уже к 2020 году в планах у железнодорожников – открыть это направление и для поездов региональных линий бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска:
Те работы, которые выполнили сегодня железнодорожники, на самом деле создали хорошие условия для жителей нашего района и вообще для жителей города Минска. Перед тем, как открывать сегодня станцию Курасовщина, работники Минсктранса проанализировали условия возможного подъезда к данной станции. Транспорт городской сегодня обеспечивает все необходимые условия, чтобы можно было доехать любому желающему, отправиться с этой станции.
И еще одна радостная новость от железной дороги. На этот раз для пенсионеров. С мая для них на время летнего сезона в поездах региональных линий экономкласса предоставляется скидка. Оплачивают пенсионеры лишь половину стоимости билета.