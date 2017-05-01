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1 мая после реконструкции открылась железнодорожная станция Курасовщина

01 мая 2017 10:36
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Новости Беларуси. После реконструкции в Минске 1 мая открылся железнодорожный остановочный пункт Курасовщина. Изменилось все: от платформы до билетных касс. Переходы и зал ожидания оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ежедневно здесь курсирует около 40 поездов региональных линий экономкласса. А уже к 2020 году в планах у железнодорожников – открыть это направление и для поездов региональных линий бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 мая после реконструкции открылась железнодорожная станция Курасовщина-1

Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска:
Те работы, которые выполнили сегодня железнодорожники, на самом деле создали хорошие условия для жителей нашего района и вообще для жителей города Минска. Перед тем, как открывать сегодня станцию Курасовщина, работники Минсктранса проанализировали условия возможного подъезда к данной станции. Транспорт городской сегодня обеспечивает все необходимые условия, чтобы можно было доехать любому желающему, отправиться с этой станции.

И еще одна радостная новость от железной дороги. На этот раз для пенсионеров. С мая для них на время летнего сезона в поездах региональных линий экономкласса предоставляется скидка. Оплачивают пенсионеры лишь половину стоимости билета.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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