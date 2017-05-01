1 мая после реконструкции открылась железнодорожная станция Курасовщина

Новости Беларуси. После реконструкции в Минске 1 мая открылся железнодорожный остановочный пункт Курасовщина. Изменилось все: от платформы до билетных касс. Переходы и зал ожидания оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ежедневно здесь курсирует около 40 поездов региональных линий экономкласса. А уже к 2020 году в планах у железнодорожников – открыть это направление и для поездов региональных линий бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.