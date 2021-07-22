Прямой эфир

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло

22 июля 2021 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники Гродненского зоопарка решили подружить детенышей енотов и носух. Что из этого вышло, сняли на камеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло-1

Детеныши носух первыми получили прописку на контактной площадке зоопарка «Бабушкин дворик». Они уже освоились на новом месте. А малыши-еноты до этого жили в веткорпусе в ожидании переезда в уличный вольер.

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло-4

Работники зоопарка решили поселить животных вместе, ведь они почти ровесники, тем более из одного семейства – енотовых. И эксперимент увенчался успехом. Зверята хорошо ладят, вместе играют и даже едят большой компанией из одной миски.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?
22 июля 2021 06:59

В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?

Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан
22 июля 2021 06:41

Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан

«Смотрим из космоса за нашими посевами». Какие инновации есть в хозяйстве Несвижского района и как там готовятся к уборочной?
22 июля 2021 06:07

«Смотрим из космоса за нашими посевами». Какие инновации есть в хозяйстве Несвижского района и как там готовятся к уборочной?