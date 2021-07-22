В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?

Новости Беларуси. В Добрушской центральной районной больнице после масштабного ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Установленное здесь современное медицинское оборудование и парк тренажеров обеспечат более короткие сроки реабилитации пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За смену отделение способно принять до 150 человек. В распоряжении медиков аппараты для УВЧ-терапии, низкочастотной магнитотерапии, импульсной индукционной терапии, компрессионного лимфодренажа. Открытие отделения – часть работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения.

Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской центральной районной больницы:

Для наших работников улучшились условия труда. У них появились и зона отдыха, и санитарные комнаты. Это тоже очень важно для людей. Кроме того, что мы сделали здесь отделение, мы сделали и первый этаж, фойе, фасад этого корпуса, мы посадили новый парк.