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В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?

22 июля 2021 06:59
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Новости Беларуси. В Добрушской центральной районной больнице после масштабного ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Установленное здесь современное медицинское оборудование и парк тренажеров обеспечат более короткие сроки реабилитации пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?-1

За смену отделение способно принять до 150 человек. В распоряжении медиков аппараты для УВЧ-терапии, низкочастотной магнитотерапии, импульсной индукционной терапии, компрессионного лимфодренажа. Открытие отделения – часть работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения.

В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?-4

Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской центральной районной больницы:
Для наших работников улучшились условия труда. У них появились и зона отдыха, и санитарные комнаты. Это тоже очень важно для людей. Кроме того, что мы сделали здесь отделение, мы сделали и первый этаж, фойе, фасад этого корпуса, мы посадили новый парк.

В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?-7

Ровно год назад здесь же после капремонта открыли гинекологическое отделение. Следующий этап модернизации клиники – замена лифтов и установка современного подъемника для инвалидов-колясочников.

# Учреждения здравоохранения # общество # Надежда Белоглазова # Фотофакт

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