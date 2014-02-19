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Александр Лукашенко поздравил с днём рождения митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

19 февраля 2014 20:37
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 февраля, митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отмечает день рождения. Священный Синод Русской Православной Церкви 25 декабря прошлого года постановил назначить Преосвященным Минским и Слуцким митрополита Рязанского и Михайловского Павла. И уже 4 января Владыка прибыл в Минск и отслужил первый молебен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /aleksandr-lukashenko-sroki-sozdaniya-proekta-dogovora-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze-nelzya
, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /aleksandr-lukashenko-sroki-sozdaniya-proekta-dogovora-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze-nelzya
, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /aleksandr-lukashenko-sroki-sozdaniya-proekta-dogovora-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze-nelzya
, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /aleksandr-lukashenko-sroki-sozdaniya-proekta-dogovora-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze-nelzya

Александр Лукашенко поздравил с днем рождения и пожелал митрополиту Павлу здоровья, многолетия, сил и помощи Божьей в делах и начинаниях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В Вашем лице Белорусская православная церковь обрела доброго пастыря и опытного руководителя, талантливого проповедника. Убеждён, что Ваша церковная и общественная деятельность получит дальнейшее развитие, признание и благодарность белорусского народа.

# общество # Александр Лукашенко # Православные в Беларуси

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