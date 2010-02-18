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Александр Лукашенко поздравил с 75-летием народного артиста Беларуси и композитора Сергея Кортеса

18 февраля 2010 18:40
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Его имя широко известно в нашей стране и за её пределами.

Первые 20 лет жизни Кортес провёл в Буэнос-Айресе на своей латино-американской родине. А с 1955 года живёт и работает в Минске.

Сегодня трудно перечислить все созданные им произведения. Благодаря Кортесу, белорусскую оперу узнали в Европе. Кроме музыки к оперным партиям, композитор сочинял её для драматических спектаклей, теле- и кинофильмов.

В 1982 году за работу над картиной «Возьму твою боль» Сергей Кортес удостоен Государственной премии Беларуси.

С юбилеем мастера поздравил Президент Александр Лукашенко и пожелал ему здоровья, неисчерпаемого вдохновения, счастья и благополучия.

# общество # Культура

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