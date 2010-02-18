Николай Ладутько про Михаила Савицкого: Место и подвиги этого человека в Беларуси ещё до конца не оценены

Михаил Савицкий — народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси — отмечает 88-летие. За годы творчества Михаил Савицкий создал более 150 тематических картин и монументальных работ.

Язык художника отличают масштабность и символичность. Его называют легендарной личностью.

Знаменитые полотна Савицкого — «Партизанская Мадонна», «Витебские ворота» и другие произведения, пронизанные, в основном, военной и чернобыльской тематикой, выставлялись на всех континентах мира.

Сегодня их автора поздравили друзья, родные, коллеги и руководство Миснка. Юбиляр же, в свою очередь, подарил Минску 10 работ из знаменитого цикла «Чёрная быль». Все желающие могут увидеть их в именной галерее художника после завершения реконструкции.

Николай Ладутько, исполняющего обязанности председателя Мингорисполкома:

— Масштаб этого человека очень велик. Это тот человек, который своими произведениями в послевоенное время формировал историю, память Великой Отечественной войны. Поэтому место и подвиги этого человека в нашем городе, в нашей стране ещё до конца не оценены.