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Николай Ладутько про Михаила Савицкого: Место и подвиги этого человека в Беларуси ещё до конца не оценены

18 февраля 2010 18:35
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Михаил Савицкий — народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси — отмечает 88-летие. За годы творчества Михаил Савицкий создал более 150 тематических картин и монументальных работ.

Язык художника отличают масштабность и символичность. Его называют легендарной личностью.

Фото. Михаил Савицкий — народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси — отмечает 88-летие

Знаменитые полотна Савицкого — «Партизанская Мадонна», «Витебские ворота» и другие произведения, пронизанные, в основном, военной и чернобыльской тематикой, выставлялись на всех континентах мира.

Фото. Михаил Савицкий — народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси — отмечает 88-летие

Сегодня их автора поздравили друзья, родные, коллеги и руководство Миснка. Юбиляр же, в свою очередь, подарил Минску 10 работ из знаменитого цикла «Чёрная быль». Все желающие могут увидеть их в именной галерее художника после завершения реконструкции.

Николай Ладутько, исполняющего обязанности председателя Мингорисполкома:
— Масштаб этого человека очень велик. Это тот человек, который своими произведениями в послевоенное время формировал историю, память Великой Отечественной войны. Поэтому место и подвиги этого человека в нашем городе, в нашей стране ещё до конца не оценены.

Фото. Михаил Савицкий — народный художник СССР и БССР, Герой Беларуси — отмечает 88-летие

# общество # Фотофакт

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