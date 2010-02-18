Прямой эфир

«Эстафета Победы» передана украинским пограничникам в Брестской крепости

18 февраля 2010 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В мемориальном комплексе прошла торжественная церемония.

«Эстафета Победы» посвящена 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она стартовала 2 февраля в Гродно и Мурманске. На территории Беларуси участники акции посетили 57 подразделений границы. «Эстафета Победы» пройдёт вдоль государственных границ стран СНГ.

Завершится акция 28 мая на Поклонной Горе в Москве.

Александр Манилов, председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран-участниц СНГ:
— Символично, что сегодня все мероприятия проходят в Бресте, а завершатся в Москве.

Геннадий Згерский, ветеран Великой Отечественной войны:
— Пребывание эстафеты в город, деревню или какое-то другое место сопровождается праздником. Конечно, это укрепляет веру людей в лучшее будущее и укрепляет дружбу между нашими народами.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 февраля 2010 15:51

В Рио-де-Жанейро объявили победителей ежегодного карнавала

18 февраля 2010 15:40

Народному художнику СССР и БССР, Герою Беларуси Михаилу Савицкому – 88

18 февраля 2010 15:35

Альтернативная воинская служба появится в Беларуси