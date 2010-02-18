«Эстафета Победы» передана украинским пограничникам в Брестской крепости

В мемориальном комплексе прошла торжественная церемония.

«Эстафета Победы» посвящена 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она стартовала 2 февраля в Гродно и Мурманске. На территории Беларуси участники акции посетили 57 подразделений границы. «Эстафета Победы» пройдёт вдоль государственных границ стран СНГ.

Завершится акция 28 мая на Поклонной Горе в Москве.

Александр Манилов, председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран-участниц СНГ:

— Символично, что сегодня все мероприятия проходят в Бресте, а завершатся в Москве.

Геннадий Згерский, ветеран Великой Отечественной войны:

— Пребывание эстафеты в город, деревню или какое-то другое место сопровождается праздником. Конечно, это укрепляет веру людей в лучшее будущее и укрепляет дружбу между нашими народами.