Александр Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Наиболее близкая людям сфера. Сегодня, 26 марта, в Беларуси День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тепло в домах, ремонт подъездов, надежная работа лифтов, своевременный вывоз мусора, озеленение – наша повседневная жизнь так или иначе связана с трудом сотрудников ЖКХ. Требования к сфере высокие, ведь комфорт необходим всем. В 2023 году в приоритете остаются улучшение качества услуг и повышенное внимание к нуждам потребителей.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил их за напряженную и результативную работу.