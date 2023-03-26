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Александр Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

26 марта 2023 07:29
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Новости Беларуси. Наиболее близкая людям сфера. Сегодня, 26 марта, в Беларуси День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тепло в домах, ремонт подъездов, надежная работа лифтов, своевременный вывоз мусора, озеленение – наша повседневная жизнь так или иначе связана с трудом сотрудников ЖКХ. Требования к сфере высокие, ведь комфорт необходим всем. В 2023 году в приоритете остаются улучшение качества услуг и повышенное внимание к нуждам потребителей.  

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил их за напряженную и результативную работу.  

Александр Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ваша многогранная деятельность по созданию и поддержанию порядка и комфорта в домах, городах, деревнях и поселках, профессиональному и качественному решению бытовых вопросов, очень нужна людям. Во многом благодаря именно вам чистые и благоустроенные населенные пункты, зеленые и уютные дворы, парки, скверы давно стали визитной карточкой Беларуси. Убежден, своим добросовестным и созидательным трудом вы продолжите вносить весомый вклад в счастливое будущее нашей прекрасной республики и ее народа.  

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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