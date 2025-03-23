Александр Лукашенко поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

Благодаря им наша жизнь становится комфортнее и уютнее, а в Год благоустройства труд тех, кто 23 марта отмечает профессиональный праздник, приобретает особое значение. Работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил признательность большому коллективу отрасли за самоотдачу и преданность делу, адресовал теплые слова ветеранам, чей многолетний труд служит прекрасным примером для молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы выбрали для себя непростые, но очень важные и нужные сферы деятельности. От вашей работы во многом зависит качество жизни, удобство и ежедневный комфорт каждого человека. Во многом благодаря вам успешно реализуется государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда», в основе которой – обеспечение качественной питьевой водой, капитальный ремонт домов, реконструкция дворовых территорий, совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, озеленение населенных пунктов и другие значимые проекты», – говорится в поздравлении.