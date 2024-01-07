Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством

07 января 2024 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Православные верующие отмечают Рождество Христово. Торжественные литургии всю минувшую ночь прославляли библейское событие о явлении миру Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наступили святые дни, которые продлятся вплоть до 17 января, и это поистине особое время.

Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении православных христиан Беларуси, этот светлый праздник дарит верующим надежду на духовное спасение, учит безграничной любви и жертвенности во имя ближнего.

Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Христианские сострадание и забота, простота и доброжелательность давно стали культурным достоянием белорусского народа. Мы открываем сердце тем, кто приходит с миром, и сами готовы делиться с нуждающимися хлебом и кровом. Убежден, сохраняя православные традиции милосердия и нравственной чистоты, вместе мы создадим наилучшее будущее для родной Беларуси. Пусть Рождественский сочельник наполнит ваши дома душевной теплотой, искренностью чувств и взаимопониманием, а радость этих праздничных дней вдохновит на новые созидательные свершения в наступившем году.

# Рождество # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
7 января на площадке Дворца спорта пройдёт концерт «Рождественская звезда»
07 января 2024 07:41

7 января на площадке Дворца спорта пройдёт концерт «Рождественская звезда»

Пустовой: создаётся впечатление, что змагары сидят не в польских хосписах, а порой на совещаниях у Президента
06 января 2024 18:22

Пустовой: создаётся впечатление, что змагары сидят не в польских хосписах, а порой на совещаниях у Президента

Приближается праздник Рождества Христова. Как готовятся белорусы?
06 января 2024 18:20

Приближается праздник Рождества Христова. Как готовятся белорусы?