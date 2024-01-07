Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством

Православные верующие отмечают Рождество Христово. Торжественные литургии всю минувшую ночь прославляли библейское событие о явлении миру Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наступили святые дни, которые продлятся вплоть до 17 января, и это поистине особое время.

Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении православных христиан Беларуси, этот светлый праздник дарит верующим надежду на духовное спасение, учит безграничной любви и жертвенности во имя ближнего.