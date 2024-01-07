7 января на площадке Дворца спорта пройдёт концерт «Рождественская звезда»

Рождество хоть и считается семейным праздником – весело провести его вне дома приглашают организаторы большого концерта «Рождественская звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждут сегодня, 7 января, на площадке у Дворца спорта. Масштабная культурно-развлекательная программа продлится с 14:00 до 22:00. Для гостей подготовили всевозможные интерактивные локации. Ну и в лютый мороз можно согреться, попробовав угощения, которые предлагают ярмарочные ряды.

– Это же хорошо, что можно не только за столом сидеть, а выйти в город, пройтись с внучками, что-то вкусное скушать, посмотреть: мы посмотрели новогоднее представление. Теперь ходим, выбираем какие-то вкусности.

– Развлечения и музыка играет, торговые ряды – все очень достойно. И весело, хорошо. Я даже не ожидала такого! Красивый город. Прекрасно все.

– Решили пройтись пешком, а тут вот такая ярмарка. Очень здорово, разнообразно.

– Очень замечательно, Минск прекрасен – широкий, просторы везде. Как вся Беларусь.

– Большой привет из Калининграда – самой западной точки России.

Напомним, что «Калядны кірмаш» у Дворца спорта продлится до 14 января. Он работает ежедневно до 22 часов