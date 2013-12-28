Александр Лукашенко поздравил митрополита Павла с утверждением в должности Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Новости Беларуси. Глава государства выразил убежденность в том, что новый руководитель Белорусского Экзархата митрополит Павел сделает всё возможное для сохранения и развития традиций сотрудничества государства и церкви.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Православная церковь является ведущей концессией нашей страны, вносит значительный вклад в сохранение и обогащение духовных и нравственных традиций белорусского народа. В Беларуси сложились поистине партнерские государственно-церковные отношения, ведется заинтересованный, конструктивный диалог, направленный на решение важнейших социальных вопросов общества.

Александр Лукашенко также направил обращение со словами уважения и признательности покидающему свой пост Митрополиту Филарету. Именно он стоял у истоков возрождения православия в Беларуси, 35 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. Глава государства выразил уверенность в том, что Митрополит Филарет и впредь будет способствовать укреплению спокойствия и социальной стабильности в обществе.