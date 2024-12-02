В Минске прошёл чемпионат Беларуси по гиревому марафону

Чемпионат Беларуси по гиревому марафону прошел в спорткомплексе Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал более полусотни человек. Помимо белорусов выступали и гости из России. В нашей стране это спортивное направление достаточно развито. Данные соревнования не обошлись без презентации нового вида белорусских силовых дисциплин – это классический жим гири. Девушки выступали с гирями 8 и 12 килограммов, парни – подымали гири весом от пуда до двух.

Александр Ичив, участник марафона (Россия): Приехал я из города Ярославль. Расстояние не такое большое. Я уже много лет езжу в Беларусь (Минск, Брест). Только хорошие впечатления. Не в первый раз здесь.

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого спорта:

Это вид спорта, который не требует больших затрат. Достаточно полтора на полтора метра для того, чтобы начать заниматься у себя дома. Гиря достаточно простая, ты купил одну гирю и ты можешь всю жизнь ей заниматься. Она не требует никакого обслуживания, модернизации и так далее.

Гиревой марафон проходит начиная с 1998 года. За это время он приобрел широкую известность в кругах любителей здорового образа жизни. В разные годы в турнире участвовали жители всех континентов земного шара.