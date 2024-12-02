Лукашенко поздравил Президента ОАЭ с Днём создания федерации

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты совместными усилиями способны в полной мере реализовать потенциал сотрудничества. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя президента ОАЭ и народ этой страны с национальным праздником – Днем создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусско-эмиратские отношения характеризуются активным политическим диалогом, взаимовыгодным сотрудничеством в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной отраслях. Опираясь на принципы равноправия и уважения, дух дружбы и партнерства, мы сумеем достичь важных совместных результатов.

Глава нашего государства отметил, что результаты его недавней встречи с Президентом ОАЭ в Баку убедительно демонстрируют, что совместными усилиями стороны сумеют в полной мере реализовать существующий потенциал сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной отраслях и успешно завершить ряд совместных проектов, продолжат плодотворное взаимодействие в рамках международных форматов, в том числе БРИКС.