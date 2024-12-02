В Гродно открылась выставка часов в рамках проекта «Прикоснуться к истории»

Настенные, настольные и наручные. В отделе искусства Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского открылась выставка часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это очередная экспозиция в рамках проекта «Прикоснуться к истории».

В ней представлены уникальные часы второй половины XIX, а также XX веков. Всего более 200 экспонатов. Часть из них принадлежит гродненскому коллекционеру Александру Севенко. Дополняют выставку тематические открытки, фотографии и книги.

Александр Севенко, краевед, коллекционер:

Часы – это не просто инструмент, здесь это и подарок, и предмет декора интерьера, квартиры, и как награда даже. Здесь есть наградные часы, которыми награждали за какие-то достижения, есть юбилейные часы, выпущенные в ходе празднования каких-то знаменательных дат, ну и часы – это предмет искусства. Здесь можно увидеть всю историю часов, историю жизни наших предков, которые этими часами пользовались.

Выставка часов в Гродненской областной научной библиотеке имени Ефима Карского продолжит работу до 10 января 2025 года.