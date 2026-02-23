В Мексике начались беспорядки из-за слухов о ликвидации главы наркокартеля

По крайней мере пять штатов Мексики охватили беспорядки: неустановленные лица жгут автомобили и перекрывают дороги. Поводом стали сообщения СМИ о возможном уничтожении лидера картеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу Эль Менчо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milenio.

Согласно сообщению издания, он был убит в ходе специальной операции армии в штате Халиско. Именно там были зафиксированы поджоги в Гвадалахаре и Пуэрто-Вальярте.

Волна насилии охватила также штаты Мичоакан, Гуанахуато, Наярит и Тамаулипас. Власти усилили меры безопасности. При этом пока нет официального подтверждения гибели лидера картеля.

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