Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

«Ровно 25 лет назад был принят Основной Закон нашей страны, открывший новую страницу в многовековой истории белорусского народа. Это знаковое событие позволило реализовать стремление многих поколений белорусов быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе. Конституция заложила прочные основы государственного суверенитета и политического устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного наследия нации.

Опираясь на идеи и принципы Основного Закона, страна динамично развивается – преображаются города и села, повышается благосостояние людей, растет ее авторитет на международной арене. Убежден, что наша молодежь, которая только вступает в жизнь, внесет свой весомый вклад в укрепление независимого белорусского государства» – говорится в поздравлении.