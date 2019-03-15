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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

15 марта 2019 08:50
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Новости Беларуси. С Днем Конституции соотечественников поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции-1

«Ровно 25 лет назад был принят Основной Закон нашей страны, открывший новую страницу в многовековой истории белорусского народа. Это знаковое событие позволило реализовать стремление многих поколений белорусов быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе. Конституция заложила прочные основы государственного суверенитета и политического устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного наследия нации.

Опираясь на идеи и принципы Основного Закона, страна динамично развивается – преображаются города и села, повышается благосостояние людей, растет ее авторитет на международной арене. Убежден, что наша молодежь, которая только вступает в жизнь, внесет свой весомый вклад в укрепление независимого белорусского государства» – говорится в поздравлении.

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