«Все в восторге!» Как сотрудники ОАО «Белагропромбанк» проводили Масленичную неделю в Логойске

В первые мартовские выходные на масленичные гуляния сотрудники «Белагропромбанка» со всех регионов республики собрались в горнолыжном комплексе «Логойск», чтобы пообщаться, активно отдохнуть и всем вместе проводить зиму и встретить долгожданную весну.

Наталья Мармузевич, председатель профкома Объединённой профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк»:

«Белагропромбанк» собрал в Логойске всю свою дружную семью, всех работников со всей республики. Вместе с их родственниками, у нас получилась большая дружная семья под названием «Белагропромбанк». Мы это мероприятие решили сделать именно на Масленичной неделе, когда веселье, задор, забавы, катания, много радости и смеха. Очень приятно смотреть, когда и работники, и члены их семьи, и маленькие, и большие радуются этому празднику. Мы спросили мнение у наших работников, чего они хотят. Они хотят выезжать, хотят вместе праздновать эти праздники, они хотят кататься на лыжах, на сноубордах. Это нас очень радует. Это здоровый образ жизни, это наша корпоративная культура, это сплочение большого дружного коллектива.

В этом году работники банка и члены их семей со всей республики собрались на «Family day» впервые. И для многих это стало настоящим праздником весны, спорта и хорошего настроения.

Елена Алешинова, главный юрисконсульт юридического отдела по Могилёвской области Юридического департамента ОАО «Белагропромбанк»:

Мы приехали из Могилёва. Атмосфера шикарная, погода замечательная, светит солнце, у нас хорошее настроение. Все в восторге!

Елена Полякова, главный юрисконсульт юридического отдела по Могилёвской области Юридического департамента ОАО «Белагропромбанк»:

Для банка это замечательное мероприятие, потому что это объединяет коллег, семьи, позволяет лучше узнать друг друга и настроиться на дружескую и позитивную обстановку потом на работе.

И самое главное, что было совсем неважно, умеешь ли ты кататься на лыжах и сноуборде, главное – желание провести эти дни в кругу друзей и коллег, зарядившись положительной энергией и здоровьем.

Олег Макар, начальник отдела координации работы корпоративного бизнеса Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:

Погода шикарная, настроение отличное! Мы уже побывали на канатной дороге, шашлычка покушали, в детский городок сходили. Мы тут уже давно гуляем, поэтому свежий воздух – великолепно!

В эти дни в горнолыжном комплексе «Логойск» было весело всем: и взрослым, и совсем юным участникам. Атмосфера праздника ощущалась повсюду. Дмитрий Дробышевский, начальник ЦБУ № 219 в г. Лепель:

Мы сегодня приехали сюда отдохнуть, насладиться праздником Масленица. Всё очень здорово, семьёй отдыхаем на лыжах, коллеги рядом. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий проводилось гораздо больше, потому что это объединяет, укрепляет культуру банка, взаимоотношения, дружбу и наш корпоративный дух.

Весёлые Агрики, танцевальные коллективы, ряженые не давали скучать никому. И каждый мог найти занятие по душе, а главное, такие мероприятия объединяют коллектив банка, дают возможность почувствовать общность идей и стремлений большой семьи «Белагропромбанка».

Павел Василевский, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк»:

Сегодня мы проводим масштабное корпоративное мероприятие для семей и работников банка со всей республики. Замечательный праздник, отличная погода, все в хорошем настроении, ЗОЖ. Все довольны, счастливы!