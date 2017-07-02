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«Память о величайшей Победе нашего народа»: стенды, посвященные операции «Багратион», появились на Кургане Славы

02 июля 2017 19:09
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости на Кургане Славы появились стенды, посвященные операции «Багратион». Это инициатива Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Они рассказывают про лето 44-го, когда территория нашей страны была освобождена от фашистов. На фотостендах – информация о ходе военных действий и их героях.

«Память о величайшей Победе нашего народа»: стенды, посвященные операции «Багратион», появились на Кургане Славы-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:
Мы сегодня в своей работе постоянно содействуем и делаем всё, чтобы сохранить память о величайшей Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы сделали этот исторический проект и приурочили его к 3 июля, чтобы на информационных порталах, которые мы установили, была размещена документальная информация. Эту документацию собирали с помощью нашего Музея Великой Отечественной войны и тех, кто являлся участником военных действий. Здесь вся информация размещается исключительно о том, как всё проходило.

Кроме того, совсем скоро в Минске появится памятник труду. Во Дворце профсоюзов презентован макет, созданный скульптором Анатолием Артимовичем – этот проект уникален для постсоветского пространства. 

«Память о величайшей Победе нашего народа»: стенды, посвященные операции «Багратион», появились на Кургане Славы-4

# общество # Фотофакт # Михаил Орда # День Независимости

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