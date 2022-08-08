Жодинские военнослужащие подготавливают к зиме социальный центр в Оршанском районе
Новости Беларуси. Военнослужащие 36-й дорожно-мостовой бригады из Жодино отправились на выполнение немаловажного задания в Оршанский район, чтобы помочь подготовить к холодам здание социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня здесь воспитывают сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На протяжение двух месяцев армейцы не только приводят в порядок фасад центра, утепляя его, но и уделяют время его маленьким обитателям. В свободное время солдаты гоняют мяч с ребятами.
Сейчас над ремонтом социально-педагогического центра трудятся 11 военнослужащих. Уже к началу октября здание будет полностью готово к зиме.