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Жодинские военнослужащие подготавливают к зиме социальный центр в Оршанском районе

08 августа 2022 07:08
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Новости Беларуси. Военнослужащие 36-й дорожно-мостовой бригады из Жодино отправились на выполнение немаловажного задания в Оршанский район, чтобы помочь подготовить к холодам здание социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жодинские военнослужащие подготавливают к зиме социальный центр в Оршанском районе-1

Сегодня здесь воспитывают сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На протяжение двух месяцев армейцы не только приводят в порядок фасад центра, утепляя его, но и уделяют время его маленьким обитателям. В свободное время солдаты гоняют мяч с ребятами.

Жодинские военнослужащие подготавливают к зиме социальный центр в Оршанском районе-4

Сейчас над ремонтом социально-педагогического центра трудятся 11 военнослужащих. Уже к началу октября здание будет полностью готово к зиме.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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