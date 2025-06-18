Белорусская альтернатива импортным решениям! Рассказываем об уникальной разработке IT-компании «Котвек»

Современные технологии позволяют достигать еще больших успехов в промышленности, аграрном секторе, обеспечивать безопасность. Новейшие разработки в сферах робототехники, микроэлектроники и образования представили в Минске. В столице начала работу одна из главных технологических выставок «Digital Expo-2025», сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Среди участников выставки немало резидентов Парка высоких технологий. «Котвек» – отечественная IT-компания, на рынке более десяти лет. Занимается мобильной разработкой, анализом данных и другими направлениями, но теперь создали и предлагают уникальный продукт – «PHOENIX RB» – способ создать свою систему хранения данных. При этом такое решение подойдет как для больших компаний с тысячами серверов, так и для маленьких. Его можно запустить даже на таком крошечном сервере. Из уникальных функций – расширенная ролевая модель, считывающая желания владельцев, данных их контролировать, корзина для удаленных объектов, которая позволяет предотвратить потерю данных в результате человеческой ошибки. Эта система – отличная белорусская альтернатива импортным решениям. Она ни в чем не уступает, а в некоторых моментах, как например скорость работы с данными и экономия дискового пространства, даже превосходит зарубежные аналоги. При этом система постоянно модернизируется, уже запланирован ряд важных обновлений функционала.