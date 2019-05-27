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Бесплатный проезд и отдельные полосы. Какие транспортные изменения ждут участников II Европейских игр?

27 мая 2019 19:37
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Новости Беларуси. Гости II Европейских игр должны чувствовать себя комфортно не только на спортивных площадках и в фан-зонах, но и передвигаясь из одной точки в другую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Бесплатный проезд и отдельные полосы. Какие транспортные изменения ждут участников II Европейских игр?-1

Чтобы избежать загруженности основных артерий, предприятия по перевозкам обязаны будут распланировать движение грузового транспорта так, чтобы он не мешал работе общественного.

Подробнее – в видеоматериале

Бесплатный проезд и отдельные полосы. Какие транспортные изменения ждут участников II Европейских игр?-4

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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