Александр Лукашенко: от глубины интеграции в сфере таможенного дела зависит дальнейшее развитие экономик государств СНГ

Новости Беларуси. От глубины интеграции в сфере таможенного дела зависит дальнейшее развитие экономик государств – участников СНГ и в конечном счете повышение благосостояния народов.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с участниками 64-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран Содружества.

Беларусь стояла у истоков формирования интеграционного объединения. В числе важных задач было создание благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и перемещения граждан между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня становится очевидным, что вопросы эффективного обслуживания товаропотока, взаимодействия таможни и бизнеса, сотрудничества служб на границе, правоохранительной деятельности не могут оставаться в рамках одного государства и при этом быть эффективными.

От глубины интеграции в сфере таможенного дела зависит дальнейшее развитие экономик государств и в конечном счете повышение благосостояния наших народов.

Я уверен, что принятые на нынешнем заседании решения будут этому способствовать. Вы можете полностью рассчитывать на нас, в том числе и на меня. И не только во время сегодняшней или завтрашней вашей работы, вы в любое время можете рассчитывать в своем профессиональном плане, деятельности таможенных служб на Беларусь.

Это не потому, что мы люди добрые (это тоже важно, мы всегда с вниманием, добротой относимся не только к соседям, к любому государству, это уже имидж Беларуси), это еще и потому, что это прагматично для Беларуси. Для нас это важно, потому что мы транзитное государство. И от того, насколько мы будем сотрудничать со всеми, нашими ближайшими соседями, прежде всего, и государствами, с которыми мы торгуем и жили в одном государстве, это очень важно.

Владимир Булавин, председатель Совета руководителей таможенных служб стран СНГ, руководитель Федеральной таможенной службы России:

15 лет не был в Республике Беларусь. И если сказать одним словом, то впечатления очень сильные.