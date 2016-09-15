Наталья Кочанова: развитие социальной сферы Минска должно быть более результативным

Новости Беларуси. От Минска ожидают большей результативности в развитии социальной сферы. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова перед началом семинара-совещания по социальным вопросам в столице.

За круглым столом собрались представители профильных министерств и администрации города. На совещании была дана оценка сфер здравоохранения, образования, культуры и названы достижения столицы в этих областях. Однако стремиться еще есть куда. Многие вопросы требуют шлифовки. К слову, такие рабочие совещания планируется провести во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Основная концепция развития социальной сферы и задачи были поставлены на V Всебелорусском собрании главой нашего государства. Поэтому мы сейчас в разрезе каждого региона и конкретно сегодня в городе Минске будем говорить о том, на чем сегодня необходимо сделать акцент в работе местных органов власти. Если говорить про город Минск, то мы понимаем, что это большой мегаполис, где есть огромные возможности сегодня для реализации и в плане развития культуры, и спорта, и образования. Но хотелось бы, чтобы результаты этих вопросов были несколько более значимые.