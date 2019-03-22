Александр Лукашенко: «В течение двух лет в Барановичском регионе выше тысячи рублей должны быть зарплаты»

Новости Беларуси. Средняя зарплата в Барановичском районе к сентябрю 2020 должна составить тысячу рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом речь идет об устойчивой динамике, а не о росте в какой-то конкретный месяц, после чего происходит существенное падение выплат.

Об этом Александр Лукашенко заявил 22 марта на встрече с активом Барановичей и Барановичского района. На совещании присутствовали руководители предприятий и организаций, представители местных органов власти и облисполкома. «Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах

На данный момент средняя зарплата в этом районе составляет 767 рублей. Глава государства поставил задачу поднять уровень жизни в небольших городах. В ближайшие два года ускоренное социально-экономическое развитие ждет 11 населенных пунктов, в том числе и Барановичи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение двух лет в Барановичском регионе выше тысячи рублей должны быть зарплаты, а точнее – к 1 сентября будущего года. За счет того, что в декабре вы к тысяче подойдете – якобы спросят – хорошо, к Новому году людям надо зарплату дать. А в январе упасть до 800 или даже до 900 – это не дело. Поэтому давайте по з арплатам устойчиво к 1 сентября будущего года вы должны иметь тысячу рублей. Потому что вклад Барановичей, вашего региона в целом в копилку роста средней зарплаты области и даже страны значительный. Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

Прежде всего, стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы. При этом хороший экономический потенциал есть в сельском хозяйстве. Для Беларуси оно даже рентабельнее нефти. Глава государства поручил разобраться с садами, которые уже давно не приносят плодов, и пустить эти земли в реальный сельхозоборот. В целом, Президент призвал не гнаться только за показателями, а ориентироваться на эффективность и конечные результаты.