Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Пусть даже кто-то не пойдет служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином, принесет свою пользу. А если где-то, пройдя эти лагеря, появятся молодые люди, которые захотят пойти служить, стать офицерами – для нас это очень хорошо. А так, конечно, мы хотим, чтобы к нам приходили служить военнослужащие, парни уже подготовленные, умеющие владеть оружием, чтобы они были идеологически правильные, закаленные.