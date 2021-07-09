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Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»

09 июля 2021 16:54
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Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я командир первого взвода, в моем взводе 10 человек». Как дети знакомятся с армейской жизнью через лагеря?

Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»-1

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Пусть даже кто-то не пойдет служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином, принесет свою пользу. А если где-то, пройдя эти лагеря, появятся молодые люди, которые захотят пойти служить, стать офицерами – для нас это очень хорошо. А так, конечно, мы хотим, чтобы к нам приходили служить военнослужащие, парни уже подготовленные, умеющие владеть оружием, чтобы они были идеологически правильные, закаленные.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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