«Я командир первого взвода, в моём взводе 10 человек». Как дети знакомятся с армейской жизнью через лагеря?

Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу прошли небольшие показательные выступления подразделений. Председатель Совета Республики отметила важность работы по воспитанию подрастающего поколения и поздравила ребят с началом смены. С приветственным словом выступил и командующий внутренними войсками Николай Карпенков. После ребят ждали интерактивные зоны. Кто-то знакомился с оружием, кто-то примерял бронежилет и щит. Нашлись и любители единоборств. Особенно военная атмосфера впечатляет девочек.

Григорий Дудкин: Я командир первого взвода, в моем взводе 10 человек. На данный момент на мне надета форма лицеиста кадетского училища. День сегодня начался достаточно весело – прокатились на бронетехнике.

На базе части также прошло расширенное совещание с участием представителей некоторых министерств, депутатского корпуса и руководства Минска. Обсудили гражданско-патриотическое воспитание молодежи и проблемные вопросы в законодательстве, касающиеся обеспечения летнего отдыха детей.

Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдет служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»

В летний период планируется проведение еще 31-го детского лагеря военно-патриотической направленности. Такая многолетняя практика – отличная возможность не только отдохнуть. Более тысячи детей ознакомятся с укладом армейской жизни уже летом 2021-го.